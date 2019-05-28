Украинский политик назвал санкции ЕС протии России формальностью

Киев, , 04:17 — REGNUM Антироссийские санкции со стороны Европейского союза не действуют на Россию и являются формальностью, заявил Дмитрий Спивак, глава украинской платформы «Национальная стратегия развития», передает «112 Украина».

Говоря об антироссийских санкциях ЕС, он напомнил о совместных проектах ряда европейских стран и Москвы: о заводе французского автомобильного бренда Renault в России, о «Северном потоке — 2» с участием Германии.

Также украинский политик отметил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд «говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза».

«Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — заявил Спивак.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая депутат от «Национального объединения» (Франция) Жозе Эврар призвал отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Россией.

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