Безработные мужья и жёны с рублёвым доходом: нижегородская мэрия отчиталась

Нижний Новгород, , 04:00 — REGNUM У первого заместителя нижегородского мэра Наталии Казачковой, что по итогам 2017 года показала годовой доход мужа в 1,6 рубля, супруг по итогам 2018 года дохода не имел вовсе, а у главы аппарата мэрии Людмилы Кайновой годовой вклад второй половины в семейный бюджет составил всего 78,9 тыс. рублей. У жены замглавы Леонида Самухина доход за 2018 год составлял 1,27 рубля. Обнародованы данные о доходах заместителей мэра и членов их семей за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый заместитель главы администрации Наталия Казачкова, что попала в медиаповестку год назад в связи с годовым доходом супруга 1,6 рубля, по итогам 2018 года заработала 3 194 780,26 рубля против 1 911 139,59 рубля по итогам 2017 года. Муж Казачковой по итогам 2018 года не имел дохода, при этом всё также владеет тремя квартирами площадью от 45,8 до 90,8 кв. м, участком общей площадью 2 тыс. кв. м, жилым домом общей площадью 154,3 кв. м. Примечательно: именно собственник несёт бремя содержания своей недвижимости, в том числе и обязательства по оплате поставляемых услуг, в том числе ЖКХ.

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Скромный доход был и у супруга главы аппарата мэрии Людмилы Кайновой — 78 987,01 рубля. Доход самой чиновницы — 1 282 162,23 рубля.

Ещё один заместитель мэра — Леонид Самухин указал в качестве годового дохода супруги — 1,27 рубля. Его же доход составил 1 558 013,23 рубля, на пост Самухина назначили в конце ноября 2018 года, до этого он работал директором нижегородского департамента строительства и капитального ремонта.

Заместитель главы Алексей Карапузов, назначенный курировать информационные технологии в мэрии в октябре 2018 года, задекларировал по итогам 2018 года самый большой доход среди своих коллег — 5 627 582,13 рубля, но в него входит доход от продажи ценных бумаг.

Немного отстал от коллеги замглавы Виктор Сдобняков — 5 276 205,02 рубля, куда включён также и доход с предыдущих мест работы, и от поступления от продажи ценных бумаг. Сдобнякова назначили на должность в декабре 2018 года, до этого он работал в коммерческих организациях, преподавал и вёл научную работу в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, занимался предпринимательством. В собственности этого заместителя Владимира Панова 12 объектов недвижимости, из которых семь квартир, и он единственный из своих коллег указал автомобиль в собственности (БМВ Х6). Супруга Виктора Сдобнякова также имела высокий доход по итогам прошлого года — 6 225 201,72 рубля.

Напомним, доходы самого градоначальника составили 2,69 млн рублей. А доход жены Владимира Панова был на уровне 143 тыс. рублей.

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