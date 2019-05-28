Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.

Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.

Также, как отмечает источник, закупки прекратили Индия, Япония, Турция и Южная Корея. Источник добавил, что Китай не желает давать лишний повод для обострения Соединенным Штатам на фоне торговой войны между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что Индия прекратила полностью закупки иранской нефти. По его словам, Индия получила последнюю партию нефти из Ирана в апреле 2019 года и с тех пор не закупала энергоносителей у Исламской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия прекратила закупать иранскую нефть