85 га земли, три квартиры, две дачи: нижегородский мэр отчитался о доходах

Нижний Новгород, , 03:00 — REGNUM Мэр столицы Нижегородской области Владимир Панов по итогам 2018 года получил доход в размере 2,69 млн рублей. Супруга градоначальника задекларировала достаточно скромный годовой итог — всего 143 тыс. рублей. При этом чета Пановых владеет большим количеством недвижимости, находящимся в собственности мэра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам 2018 года Владимир Панов, занявший свой пост в январе 2018 года, а до этого являвшийся депутатом Госдумы, задекларировал доход в размере 2 691 268,15 рубля. Доход его супруги составлял 143 119,05 рубля. В собственности «первой леди» Нижнего Новгорода нет никакой недвижимости, только автомобиль Шевроле Klit (Aveo) и мотороллер PIAGGIO VESPA PRIMA VERA 125. Владимир Панов же владеет пятью земельными участками общей площадью свыше 85 га — площади наделов колеблются от 370 кв.м. до 732 тыс. кв.м. Также в его собственности — три квартиры от 63,6 до 200,9 кв. м, две дачи — на 74 и 209 кв. м, два нежилых помещения площадью 16,3 и 16,8 кв.м.

Всё имущество семьи Пановых находится в России.

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Для сравнения: мэр Казани Ильсур Метшин за прошлый год заработал 5,342 млн рублей, а его супруга Гульнара — 59,076 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы нижегородского губернатора Глеба Никитина составили 4,69 млн рублей, а доходы Екатерины (жены губернатора) были на уровне 5,885 млн рублей.

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