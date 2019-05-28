Тимошенко: Хорошо, что Зеленский распустил Раду

Киев, , 02:22 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады было правильным, заявила глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт телеканала ICTV.

«Он сделал правильно», — сказала Тимошенко.

Такая оценка связана с тем, что, как отмечает лидер «Батькивщины», по конституции, Раду положено распускать в случае отсутствия в коалиции 226 и более депутатов. А сейчас, по её оценке, в украинском парламенте большинства нет.

Она добавила, что пусть депутаты «идут на выборы».

Напомним, Зеленский объявил о роспуске Рады в день инаугурации — 20 мая. Парламентские выборы в связи с этим должны состояться на Украине 21 июля.

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