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Минобороны РФ: Призывников не направляют на медосмотры в военные госпитали

Политика

Из военных комиссариатов призывников никогда не направляли в военные госпитали

Москва, 28 мая 2019, 01:52 — REGNUM  Призывников никогда не направляли и не направляют в военные госпитали из военных комиссариатов, заявили в Минобороны РФ, передаёт телеканал «Звезда».

Комментируя информацию в СМИ о том, что Минобороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призывников могут направлять в госпитали на обследования, в ведомстве отметили:

«Призывников из Военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпиталя».

Уточняется, что призывники проходят медицинские обследования в медучреждениях, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии. Это регулируется совместным приказом министра обороны РФ и Минздрава № 240/168 от 23.05.2001 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в газете «Известия» Олег Жердев, учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», заявил, что для борьбы с уклонениями от службы в армии могут быть введены новые правила. Если возникнут сомнения, отмечается в статье, относительно данных медосмотра гражданских медиков, призывника могут направить в госпиталь на обследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

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Министерство обороны России
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