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Устанавливать С-400 в Турции будут российские специалисты

Политика

Комплексы могут прибыть в Турцию не в июне, как планировалось ранее

Устанавливать С-400 в Турции будут российские специалисты
© ИА REGNUM
С-400

Анкара, 28 мая 2019, 01:32 — REGNUM  Российские специалисты приедут в Турцию для работ по установке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар в эфире телеканала Haber Turk.

Акар в очередной раз подчеркнул, что вопрос о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов закрыт и комплексы поступят в Турцию в скором времени. Он добавил, что комплексы еще могут не поступить в страну в июне, как планировалось ранее, но заверил, что С-400 привезут на территорию Турции «в ближайшие месяцы».

«Для установки С-400 из России приедет технический персонал», — добавил Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара может закрыть две американские военные базы на своей территории в ответ на угрозы санкциями за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, Турция рассматривает вопрос закрытия авиабазы Инджирлик и радиолокационной базы Кюреджик.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция может закрыть для США две военные базы в ответ на санкции

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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