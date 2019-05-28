Латвия наставляет Молдавию на «европейский путь»

Кишинёв, , 01:26 — REGNUM «Латвия выступает за продолжение Молдавией европейского пути развития, продвижение реформ и успехи на этом поприще», — заявил новый посол Латвии в Кишиневе Улдис Микутс на встрече с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским, передает ИА REGNUM. Латвийский дипломат добавил, что его страна готова и впредь оказывать Молдавии необходимую помощь и экспертную поддержку в этом направлении.

Ульяновский высоко оценил поддержку Латвии в процессе «европейской интеграции» Молдавии и «реинтеграции» Приднестровья. Дипломаты обсудили также политическую ситуацию в регионе, сотрудничество в рамках «Восточного партнерства», взаимную поддержку в многостороннем формате, активизацию политического диалога и углубление торгово-экономических, культурных, общественных отношений.