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Латвия наставляет Молдавию на «европейский путь»

Политика

Новый латвийский посол пожелал Кишиневу успехов и реформ

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Латвия наставляет Молдавию на «европейский путь»
Иллюстрация: Mfa.gov.md
Посол Латвии в Кишиневе Улдис Микутс на встрече с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским

Кишинёв, 28 мая 2019, 01:26 — REGNUM  «Латвия выступает за продолжение Молдавией европейского пути развития, продвижение реформ и успехи на этом поприще», — заявил новый посол Латвии в Кишиневе Улдис Микутс на встрече с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским, передает ИА REGNUM. Латвийский дипломат добавил, что его страна готова и впредь оказывать Молдавии необходимую помощь и экспертную поддержку в этом направлении.

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Улдис Микутс
Latvian Foreign Ministry
Улдис Микутс

Ульяновский высоко оценил поддержку Латвии в процессе «европейской интеграции» Молдавии и «реинтеграции» Приднестровья. Дипломаты обсудили также политическую ситуацию в регионе, сотрудничество в рамках «Восточного партнерства», взаимную поддержку в многостороннем формате, активизацию политического диалога и углубление торгово-экономических, культурных, общественных отношений.

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Внешняя политика Молдавии
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