Вторник, 28 Мая 2019 года
00:58:18 МСК

МИД Ирана открестился от желания завладеть ядерным оружием

Политика

Он сослался на фетву аятоллы, запрещающую ядерное оружие

Тегеран, 28 мая 2019, 00:58 — REGNUM  Иран не стремится создать ядерное оружие и обладать им, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Аятолла Али Хаменеи давно еще заявил, что Иран не заинтересован в обладании ядерным оружием. Он выпустил соответствующую фетву, запрещающую его», — заявил Зариф.

Он также назвал введение антииранских санкций со стороны США «экономическим терроризмом» и подчеркнул, что подобные меры создают напряженность на Ближнем Востоке, а также наносят урон народу Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о намерениях Ирана защищаться от любой агрессии — будь она экономической или военной. По его словам, Тегеран стремится построить сбалансированные отношения со всеми партнерами в ближневосточном регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдский священник заявил о поддержке Ирана против США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить