МИД Ирана открестился от желания завладеть ядерным оружием

Тегеран, , 00:58 — REGNUM Иран не стремится создать ядерное оружие и обладать им, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Аятолла Али Хаменеи давно еще заявил, что Иран не заинтересован в обладании ядерным оружием. Он выпустил соответствующую фетву, запрещающую его», — заявил Зариф.

Он также назвал введение антииранских санкций со стороны США «экономическим терроризмом» и подчеркнул, что подобные меры создают напряженность на Ближнем Востоке, а также наносят урон народу Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о намерениях Ирана защищаться от любой агрессии — будь она экономической или военной. По его словам, Тегеран стремится построить сбалансированные отношения со всеми партнерами в ближневосточном регионе.

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