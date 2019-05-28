Молдавия выбирает Европарламент: рекордная явка граждан Румынии

Кишинёв, , 00:36 — REGNUM В прошедших 26 мая выборах в Европарламент приняло участие рекордное число граждан Румынии, проживающих в Молдавии. Как передает ИА REGNUM, на 36 участках, открытых Румынией на территории Молдавии, проголосовали 38 тысяч человек.

Из них около 35% отдали голоса за пропрезидентскую Национал-либеральную партию Румынии (PNL), около 30% проголосовали за партию «Народное движение» экс-президента Траяна Бэсеску. На третьем месте — альянс «Союза за спасение Румынии» и Партии свободы, единства и солидарности (USR-PLUS) — 9,3% голосов, затем правящая в Румынии Социал-демократическая партия (8,4%).

В целом в Румынии на выборах в Европарламент победила Национал-либеральная партия — 26,81%. Затем следуют Социал-демократическая партия (23,39%), Альянс USR-PLUS (21,37%), PRO Romania экс-премьера Виктора Понты (6,62%), «Народное движение» (5.66%) и Демсоюз венгров Румынии (5.46%).

ИА REGNUM напоминает, что Румыния открыла 26 мая в Молдавии 36 участков. В республике проживают около полумиллиона обладателей румынского гражданства (Бухарест раздает его жителя Молдавии по упрощенной схеме), но в румынских выборах до сих пор принимали участие не более 10 тысяч граждан.

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