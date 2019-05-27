Додон «оскорбляет Москву» и берет «отравленное яблоко» Плахотнюка

Кишинёв, , 23:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон обвинил оппозиционный блок ACUM в провале переговоров о создании коалиции с социалистами, но считает, что досрочных выборов можно избежать. Как заявил Додон в интервью ТАСС, для этого надо избрать спикером парламента лидера Партии социалистов (ПСРМ) Зинаиду Гречаную.

«После провала этих переговоров, который произошел по вине ACUM, в оставшиеся несколько дней остается теоретическая возможность избежать досрочных выборов. При условии, что парламент изберет спикером лидера победивших на выборах социалистов Зинаиду Гречаную», — сказал Додон.

Единственный вариант такого сценария (о чем Додон умолчал) — это избрание спикера голосами Партии социалистов Додона и Демпартии Владимира Плахотнюка и последующее голосование того же союза за правительство. При этом Додон подчеркнул, что это будущее правительство должно наладить отношения с Россией.

Председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, комментируя заявления Додона, отметил, что они «откровенно оскорбляют партнёров Додона в Москве». «За кого нужно считать людей, чтоб гнать им такую откровенную лабуду?» — задался вопросом общественник. Он отметил, что в своём интервью ТАСС Игорь Додон чётко ответил на недавний вопрос российского телеведущего Дмитрия Киселева о том, поднимет ли Додон «отравленное яблоко» Плахотнюка.

ИА REGNUM напоминает, что переговоры Партии социалистов с блоком ACUM фактически провалились из-за нежелания социалистов обсуждать «деолигархизацию» страны и вывод ее из-под контроля Владимира Плахотнюка. Оппозиция объясняет это зависимостью Додона от лидера Демпартии.

Москва, долгое время считавшая Додона своим «партнером», выступает категорически против коалиции с Плахотнюком, которого в России обвиняют в организации заказного убийства и участии в незаконном выводе из РФ 37 млрд рублей. В то же время Додон в течение нескольких месяцев пытался убедить российских «партнеров» в пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка, которая в течение последних лет проводит последовательно антироссийскую политику.

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