В Гамбии осудили военных, причастных к попытке переворота

Банжул, , 23:16 — REGNUM Власти Гамбии отправили восьмерых военнослужащих страны в тюрьму по обвинению в попытке государственного переворота, 27 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военного суда, заговорщики во главе с бывшим военным помощником беглого президента Гамбии Яхьи Джамме в 2017 году пытались организовать свержение президента Адамы Барроу.

Семеро обвиняемых были приговорены к девяти годам лишения свободы, один военный — к трем годам лишения свободы. Ни один из подсудимых не признал вину.

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