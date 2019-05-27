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Генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку только после выборов в Раду

Политика

Луценко — ставленник бывшего президента Украины Петра Порошенко

Генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку только после выборов в Раду
European People's Party
Юрий Луценко

Киев, 27 мая 2019, 22:45 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как состоятся досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сам Луценко объявил журналистам сегодня, 27 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко стал генеральным прокурорм Украины в мае 2016 года. Он является ставленником и соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский прямо во время своей инаугурационной речи заявил, что увольняет со своих должностей министра обороны Украины, генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины.

Однако Зеленский не может просто так уволить генпрокурора — это решение должна одобрить Рада, нынешний состав которой вряд ли сделает это. Но досрочные выборы в Раду состоятся уже этим летом.

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Политическая жизнь Украины
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