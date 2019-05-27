Израиль заявил об уничтожении пусковой установки сирийской ПВО

Иерусалим, , 22:37 — REGNUM Армия обороны Израиля объявила об уничтожении установки противовоздушной обороны вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, которая вела огонь по истребителю военно-воздушных сил Израиля. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба израильских ВС.

Израильские военные идентифицировали огонь сирийской системы ПВО по израильскому истребителю, который якобы выполнял «рутинный полет» на севере Израиля. Утверждается, что выпущенный сирийской установкой ПВО зенитный снаряд упал на сирийской территории, а миссия израильского истребителя была завершена как планировалась.

В ответ на обстрел израильские армия поразила пусковую установку сирийской ПВО, из которой и был выпущен снаряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийское телевидение сообщило, что Израиль осуществил ракетный обстрел населенного пункта в провинции Кунейтра на юге Сирии. В результатет обстрела были раненые люди и пострадала военная техника.

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