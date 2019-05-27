Понедельник, 27 Мая 2019 года
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На юге Корейского полуострова начались учения по гражданской обороне

Политика

Они проходят взамен совместных военных маневров вооруженных сил Южной Кореи и США

На юге Корейского полуострова начались учения по гражданской обороне
Иллюстрация: Usar.army.milv
Флаги США и Южной Кореи

Сеул, 27 мая 2019, 22:22 — REGNUM  В Южной Корее начались учения по гражданской обороне, преодолению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, к участию в которых наравне с военнослужащими привлекаются правительственные чиновники и гражданские лица, сообщает 27 мая Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны Республики Корея Чхве Хен Су.

Всего на гражданско-военных учениях под кодовым названием «Ыльчи Тхэгык», которые проводятся вместо запланированных на текущее лето совместных военных маневров с военными США, принимают участие свыше 480 тыс. человек, в том числе 4 тыс. административных и государственных учреждений и гражданских компаний, имеющих отношение к сфере безопасности.

Отменой маневров с участием американских военнослужащих Южная Корея, по словам представителя оборонного ведомства, подтверждает приверженность соглашению глав министерств обороны Севера и Юга, достигнутых в рамках переговоров в Пхеньяне лидеров двух стран — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В соответствии с этим документом военные двух стран прекращают все враждебные действия вблизи границ и создают буферные зоны на земле, в воздухе и на воде.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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