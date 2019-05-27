Какими районами Ростова-на-Дону руководят самые богатые главы?

Ростов-на-Дону, , 22:20 — REGNUM О доходах за 2018 год отчитались главы администраций районов Ростова-на-Дону. В тройке лидеров оказались главы Октябрьского, Пролетарского и Ворошиловского районов.

Так, больше своих коллег зарабатывает руководитель администрации Октябрьского района Юрий Золотарёв — в 2018 году его доход составил 2,6 млн рублей. Что касается недвижимого имущества, то в собственности чиновника значатся две квартиры, жилой дом, три земельных участка и два гаража, в пользовании — жилой дом. Из автомобилей у него Chevrolet Niva и Lexus RX200.

Супруга Золотарёва заработала 1 млн рублей. В её списке собственности указаны два земельных участка, две квартиры, жилой дом, гараж (для автомобиля «УАЗ-31 512») и два нежилых помещения.

Глава администрации Пролетарского района Егор Долматов за прошлый год заработал 1,9 млн рублей. Такой же доход оказался у руководителя администрации Ворошиловского района Виктора Бережного.

Остальные главы районных администрации — Железнодорожного, Кировского, Ленинского и Советского районов — за год заработали по 1,7 млн рублей. Самый маленький доход оказался у руководителя администрации Первомайского района — 1,5 млн рублей.