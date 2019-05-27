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Мэру Екатеринбурга нашли нового пресс-секретаря

Политика

Им стал известный уральский журналист

Мэру Екатеринбурга нашли нового пресс-секретаря
Иллюстрация: Gosrf.ru
Вадим Аверьянов

Екатеринбург, 27 мая 2019, 22:08 — REGNUM  Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обрёл нового пресс-секретаря. Им стал известный уральский журналист Вадим Аверьянов, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Пресс-секретарь был выбран по итогам конкурса, который прошёл 20 мая. Победителем был признан Аверьянов. О нём известно, что ещё в 1990-е годы он возглавлял «Новую городскую газету», а затем был назначен генеральным директором медиахолдинга «Уральский рабочий», правда, вскоре покинул этот пост. Также он занимал другие должности, в том числе работал пресс-секретарём в одном из вузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежним пресс-секретарём мэра был Анатолий Карманов. Он покинул этот пост по собственному желанию.

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