МИД Украины готовит ноту в МИД РФ по арестованным украинским морякам

Киев, , 22:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины готовит очередную бесполезную ноту для Министерства иностранных дел России по освобождению украинских моряков-нарушителей, которые 25 ноября пытались прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море. Об этом сегодня, 27 мая, заявила в эфире радиостанции «НВ» заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Дипломат заявила, что ещё до конца дня, 27 мая, МИД Украины направит свою ноту Министерству иностранных дел Российской Федерации.

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный трибунал Организации Объединённых Наций по Морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков-нарушителей и три арестованных украинских боевых корабля, которые 25 ноября 2018 года вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и пытались прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море. Все три корабля вместе с моряками были задержаны российскими пограничниками. Сейчас моряков судят за нарушение российской границы.

У трибунала по Морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения данного дела, однако в эту международную инстанцию обратилась Украина. Россия сразу же указала на отсутствие юрисдикции и заявила, что участвовать в разбирательстве не будет.