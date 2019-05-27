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Долгожданные, но ожидаемые — избирком Малави объявил результаты выборов

Политика

Победу одержал действующий президент Питер Мутарика

Лилонгве, 27 мая 2019, 21:58 — REGNUM  Избирательная комиссия Малави объявила результаты президентских выборов после разрешения Верховного суда страны, 27 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению избиркома, победу на выборах с 38,57% голосов одержал действующий президент Питер Мутарика. Кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера занял второе место с 35,41%.

Как сообщало ИА REGNUM, объявление результата выборов в Малави было отложено из-за протеста оппозиции, заявившей о многочисленных нарушениях. Ранее 27 мая Верховный суд страны снял запрет на объявление результатов.

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