Долгожданные, но ожидаемые — избирком Малави объявил результаты выборов

Лилонгве, , 21:58 — REGNUM Избирательная комиссия Малави объявила результаты президентских выборов после разрешения Верховного суда страны, 27 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению избиркома, победу на выборах с 38,57% голосов одержал действующий президент Питер Мутарика. Кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера занял второе место с 35,41%.

Как сообщало ИА REGNUM, объявление результата выборов в Малави было отложено из-за протеста оппозиции, заявившей о многочисленных нарушениях. Ранее 27 мая Верховный суд страны снял запрет на объявление результатов.

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