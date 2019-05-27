Понедельник, 27 Мая 2019 года
21:42:30 МСК

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПинами

Политика

Но проблему надо решать

Москва, 27 мая 2019, 21:42 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считает, что прием тары в продовольственных магазинах страны реализовать на данном этапе невозможно, так как это противоречит существующим санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В ведомстве заявили, что проблема использованной тары от продуктов питания, в частности, стеклянных и пластиковых бутылок стоит очень остров, и безусловно эту проблему надо как-то решать, но вот устраивать пункты приема такой тары в продовольственных магазинах не получится. Это противоречит существующим санитарным правилам и нормам.

В СанПинах прямо запрещено устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Но Минпромторг концептуально поддерживает необходимость установления четкого порядка приема оборотной тары для повторного использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о целесообразности возобновления практики сдачи бутылок в магазин и обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить