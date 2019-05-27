Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПинами

Москва, , 21:42 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считает, что прием тары в продовольственных магазинах страны реализовать на данном этапе невозможно, так как это противоречит существующим санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В ведомстве заявили, что проблема использованной тары от продуктов питания, в частности, стеклянных и пластиковых бутылок стоит очень остров, и безусловно эту проблему надо как-то решать, но вот устраивать пункты приема такой тары в продовольственных магазинах не получится. Это противоречит существующим санитарным правилам и нормам.

В СанПинах прямо запрещено устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Но Минпромторг концептуально поддерживает необходимость установления четкого порядка приема оборотной тары для повторного использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о целесообразности возобновления практики сдачи бутылок в магазин и обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары.