В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму

Екатеринбург, , 21:35 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе гордумы.

Постановление о создании группы 27 мая подписал председатель думы Игорь Володин. В неё смогут войти не больше пяти представителей от сообщества «Парки и скверы» и два представителя РПЦ, Также в группу войдут по одному представителю от каждой постоянной комиссии думы, от мэрии, от местной общественной палаты, от избиркома, от «Союза архитекторов России», а также от ООО «Храм Святой Екатерины».

Сформировать комиссию намерены к концу мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия огласила список мест, которые уже выбрали горожане для храма. Всего их 48. Правда, в нём немало мест на окраинах, где вряд ли будут строить главный собор Екатеринбурга.

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