Гражданское правительство в Судане может появиться в течение трёх месяцев

Хартум, , 21:31 — REGNUM В течение ближайших трёх месяцев в Судане может быть сформировано гражданское правительство с участием всех политических сил страны. Об этом сегодня, 27 мая, заявил заместитель главы переходного военного совета Судана Мухаммед Хамдан, сообщает портал «Аль-Айн».

"Готовы сформировать гражданское правительство в течение трех месяцев, и движение «Силы за свободу и перемены» будет его частью», — сказал Хамдан.

Он подчеркнул, что военный совет не будет прекращать диалог с гражданскими силами Судана. Напротив, все желающие могут принять участие в этом диалоге, заверил Хамдан. При этом он отметил, что военные передадут Судан только в «безопасные руки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля сего года в Судане на фоне непрекращающихся до этого четыре месяца протестов, военные свергли многолетнего президента этой страны Омара аль-Башира. Его отстранили от власти, а затем поместили в тюрьму.

Власть в свои руки взял военный совет. Однако гражданские протесты продолжились, теперь уже против захвата власти военными. Первоначально суданские военные планировали удерживать власть в режиме диктатуры в течение как минимум года или более, а уж только потом сформировать какое-нибудь гражданское правительство. Но под давлением протестов военным пришлось пойти на уступки и объявить о скором создании гражданского правительства в стране.