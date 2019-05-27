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Кнессет Израиля готовится к самороспуску

Политика

Переговоры о коалиционном правительстве успехом не увенчались

Иерусалим, 27 мая 2019, 21:23 — REGNUM  Парламент Израиля (Кнессет) в первом чтении принял законопроект о самороспуске, для проведения новых выборов. Об этом сегодня, 27 мая, пишет газетаTimes of Israel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полтора месяца в Израиле прошли парламентские выборы. Наибольшее число голосов набрала партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром страны Биньямином Натаньху. Однако для формирования однопартийного правительства у «Ликуда» голосов совершенно не хватало.

Переговоры о коалиции шли все это время и не привели ни к какому результату. Единственный вариант для Нетаньяху — это коалиция с партией «Наш дом Израиль», лидер которой — Авигдор Либерман, ранее был министром обороны Израиля, но ушел с этой должности из-за отказа Нетяньяху развернуть полномасштабную войсковую операцию в Газе.

Нетаньяху сегодня провел очередные переговоры с Либерманом. Переговоры закончились ничем.

«Ликуд» внесла на рассмотрение Кнесссета законопроект о самороспуске, что означает очередные парламентские выборы. Законопроект был одобрен в первом чтении 65 голосами депутатов против 43. Шестеро воздержались.

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