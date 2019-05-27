В Ростехе допустили поставки патронов в США, но после отмены санкций

Москва, , 20:30 — REGNUM Российская государственная корпорация «Ростех», которая является ведущим производителем вооружения в России, не будет поставлять боеприпасы в США до тех пор, пока Вашингтон не отменит режим антироссийских санкций. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Ростеха.

Тема с поставками российских боеприпасов США возникла после того, как Пентагон объявил тендер на поставку патронов к пистолетам, автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам советского и российского образца.

В пояснительной записке к тендеру министерства обороны США сказано, что поставки имеют нелимитированный и бессрочный характер, а данные боеприпасы будут использоваться за пределами Соединённых Штатов. Для чего именно США понадобилось большое количество боеприпасов для российского стрелкового оружия, не уточняется.

В Ростехе заявили, что гипотетически поставки российских боеприпасов в США возможны, но только в том случае, если Вашингтон отменит антироссийские санкции.

Напомним, что в 2014 году власти США ввели антироссийские санкции после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война. Под санкции в том числе попали и российские предприятия оборонно-промышленного комплекса.