Во Франции арестован предполагаемый организатор теракта в Лионе

Лион, Франция, , 20:01 — REGNUM Полиция Франции арестовала четверых человек по подозрению в причастности к взрыву в Лионе, 27 мая передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, из четверых арестованных главным подозреваемым является 24-летний студент-программист из Алжира. Также задержаны его мать и младший брат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в центре Лиона сработало самодельное взрывное устройство, ранения получили 13 человек.

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