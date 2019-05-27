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Во Франции арестован предполагаемый организатор теракта в Лионе

Политика

Главным подозреваемым является 24-летний студент-программист из Алжира

Лион, Франция, 27 мая 2019, 20:01 — REGNUM  Полиция Франции арестовала четверых человек по подозрению в причастности к взрыву в Лионе, 27 мая передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, из четверых арестованных главным подозреваемым является 24-летний студент-программист из Алжира. Также задержаны его мать и младший брат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в центре Лиона сработало самодельное взрывное устройство, ранения получили 13 человек.

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