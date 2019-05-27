Правительство Израиля согласно на переговоры с Ливаном

Иерусалим, , 19:42 — REGNUM Министр энергетики Ливана Юваль Штайниц заявил, что правительство страны готово начать переговоры по пограничному спору с Ливаном, 27 мая передает агентство Associated Press.

После встречи с послом США Дэвидом Саттерфилдом Штайниц сообщил, что Израиль согласен на переговоры под эгидой Соединенных Штатов.

Спор между Израилем и Ливаном касается 860 квадратных километров морской территории, в том числе шельфовых месторождений нефти и газа.

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