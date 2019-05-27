В Польше пройдут военные учения ПВО Североатлантического альянса

Варшава, , 19:09 — REGNUM В Польше пройдут крупные наземные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) военного блока НАТО в Европе. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает издание Defence24.

Учения будут называться Tobruq Legacy-19 и начнутся они в первой половине июня. В учениях будет, в частности, задействован центр обучения сухопутных войск в Ожише, который находится всего в 60 километрах от границы Калининградской области.

Уточняется, что стартуют учения 3 июня и завершатся 19 июня. В учениях примут участие подразделения вооруженных сил самой Польши, а также Венгрии, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании.

В ходе учений будут применяться американские ракетные системы средней дальности Patriot, а также большое количество польских и зарубежных комплексов малой дальности, в частности, NASAMS, Hawk, Kub, Osa. Учения будут проходить как непосредственно на земле, так и на уровне штабов.

Всего в учениях будут задействованы около 4,8 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи единиц военной техники.