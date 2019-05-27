Глава МИД Белоруссии положительно оценил российско-белорусские отношения

Москва, , 18:52 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей положительно оценивает российско-белорусские отношения. Об этом он заявил журналистам сегодня, 27 мая, по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Макея, у России и Белоруссии нет разногласий и проблем — обе страны придерживаются единых позиций по очень большому кругу вопросов.

«У нас абсолютно нет никаких разногласий, проблем, мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам», — сказал Макей.

При этом глава МИД Белоруссии добавил, что актуальных проблемных вопросов в мире стало очень много, и все они никак не способствуют укреплению безопасности, а наоборот, ведут к большей конфронтации.