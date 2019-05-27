Делегацию талибов* в Москве возглавит мулла Барадар

Кабул, , 18:39 — REGNUM Делегацию движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на внутриафганских переговорах в Москве возглавит действующий главарь группировки, мулла Барадар, 27 мая передает агентство Reuters.

По словам официального представителя афганских боевиков Забиуллы Муджахида, в Москву будут направлены 14 высокопоставленных представителей группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, также на переговоры в столицу России направляется бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

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