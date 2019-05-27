Талибы* проведут очередные переговоры в Москве

Кабул, , 18:33 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибудет на очередные мирные переговоры в Москву, 27 мая передает агентство Reuters.

На текущей неделе в Москве запланированы «неформальные переговоры» боевиков с афганскими политиками и старейшинами. Переговоры будут проходить два дня.

В столицу России также направляется бывший президент Хамид Карзай. Возможно участие в переговорах посла Афганистана в России.

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