Понедельник, 27 Мая 2019 года
18:33:17 МСК

Талибы* проведут очередные переговоры в Москве

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 27 мая 2019, 18:33 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибудет на очередные мирные переговоры в Москву, 27 мая передает агентство Reuters.

На текущей неделе в Москве запланированы «неформальные переговоры» боевиков с афганскими политиками и старейшинами. Переговоры будут проходить два дня.

В столицу России также направляется бывший президент Хамид Карзай. Возможно участие в переговорах посла Афганистана в России.

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Афганский фактор
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