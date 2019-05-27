Украине предрекли неизбежный дефолт, который будет катастрофой

Москва, , 18:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ухудшает положение Украины и подталкивает её к дефолту, считает политолог Евгений Тарло. Об этом он заявил 27 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы объявить на Украине дефолт, с которыми к Зеленскому обратился олигарх Игорь Коломойский.

«Коломойский — это реальная сила, но Зеленский избран подавляющим большинством украинцев, и его действия определяются не только политикой Коломойского, — сказал Тарло. — Но я считаю, что Зеленский совершил большую ошибку, попытавшись налаживать отношения с Россией через апелляцию в международные инстанции. Это только ухудшит положение Украины и подтолкнет её к дефолту, который абсолютно неизбежен на Украине».

В свою очередь политолог Сергей Засорин отметил, что дефолт будет для Украины катастрофой.

«Что предлагает Коломойский: кинуть Запад или попросить, чтобы простили? Все разговоры о том, что дефолт — это польза, это полный бред. Давайте вспомним про наш дефолт. Давайте вспомним про греков. Это катастрофа», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал нового президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Как полагает Коломойский, Украина могла бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые в своё время также объявляли дефолт по внешнему долгу.

«Это пример для Украины», — сказал Коломойский.