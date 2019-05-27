Тимошенко призвала Раду назначить нового генпрокурора и главу СБУ

Киев, , 18:25 — REGNUM Депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Раду внести представления на отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главы службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 27 мая на брифинге в Верховной раде.

«Прикрываясь несколькими законами о патриотизме и пуская слезу за этим фальшивым «патриотизмом», страну обирали как могли все пять лет. Первый вопрос, который у мня есть: почему сегодня в Верховной раде нет представления на отставку генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, и назначение нового генерального прокурора и нового руководителя СБУ?» — задалась вопросом Тимошенко.

Она считает, что правоохранительные органы должны расследовать коррупционные схемы экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

«Нельзя потерять время относительно расследований коррупционных схем по поставкам в армию, на торговле оружием, на бюджетных затратах Порошенко и его коррупционного окружения. Если сейчас не будут заменены главных силовиков в стране, то не понятно, как проводить эти расследования коррупции власти Порошенко, которая ушла», — добавила Тимошенко.

Кроме того, депутат призвала коллег прекратить разговор о якобы «незаконности роспуска парламента новым президентом Украины».

«В Конституции четко отмечено, если 30 дней нет коалиции, то по Конституции президент может распустить парламент. Коалиции в Верховной раде нет не 30 дней, а уже три года. Именно поэтому и работа в парламенте велась на кулуарных договоренностях за кулисами, на объединении не вокруг служения Украине, не вокруг служения людям, а вокруг своих коррумпированных, лоббистских законопроектов, интересов, затрат из бюджета. Под это всегда собиралось большинство в этой Верховной раде», — напомнила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований материалы по делу в отношении Порошенко. Он заявил, что будет настаивать на том, чтобы суд арестовал все активы Порошенко.