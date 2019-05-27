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В Крыму сохраняется угроза диверсий — глава Погранслужбы ФСБ России

Политика

Но сотрудники ФСБ на чеку

В Крыму сохраняется угроза диверсий — глава Погранслужбы ФСБ России
© ИА REGNUM
Керченская переправа

Москва, 27 мая 2019, 18:15 — REGNUM  В Крыму сохраняется высокая угроза совершения диверсий украинскими спецслужбами, а также экстремистскими организациями. Об этом сегодня, 27 мая, заявил в интервью «Российской газете» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — рассказал Кулишов.

Он подчеркнул, что сотрудники ФСБ России отслеживают обстановку на границе с Украиной и полностью готовы к различным сценариям её развития.

При этом генерал напомнил, что российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими «партнерами». Кулишов выразил надежду, что в 2019 году удастся избежать каких-либо конфликтных ситуаций, подобно тем, что имели место в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко отдал приказ трем боевым кораблям ВМС Украины вторгнуться на территорию России и прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море. Корабли-нарушители и их команды были задержаны российскими пограничниками.

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Диверсия в Крыму
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