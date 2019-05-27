Кандидатом в Заксобрание Ямала стал руководитель перинатального центра

Салехард, , 18:13 — REGNUM На Ямале 26 мая 2019 состоялось предварительное голосование «Единой России». Были задействованы по региону 22 счётных участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Жители автономного округа определяли будущих кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на выборы 8 сентября 2019 года. Осенью в единый день голосования на Ямале пройдут довыборы в Законодательное собрание по Салехардскому одномандатному округу. А также выборы в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, довыборы в думы Муравленко, Губкинского, Тазовского районов и поселка Тарко-Сале, выборы глав поселка Ханымей и муниципального образования Горьковское.

Как отмечают ямальские партийцы, каждый пятый кандидат праймериз — это молодой человек в возрасте до 35 лет. В Салехарде конкуренция на праймериз составила четыре человека на место. Средняя явка по региону — 12,1% избирателей от общей электоральной численности.

По итогам праймериз определён кандидат на мандат в Заксобрание ЯНАО. Им стал заведующий перинатальным центром салехардской окружной клинической больницы Алексей Денисов, набравший 86% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатом от «Единой России» в думу Югры стал профсоюзный лидер