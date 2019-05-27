Тамбовщина готова к внедрению новых технологий в избирательный процесс

Тамбов, , 17:52 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 27 мая, на встрече с членом Центральной избирательной комиссии России, куратором региона Евгением Шевченко глава Тамбовщины Александр Никитин заявил, что регион готов к внедрению любых нововведений в избирательный процесс, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Евгений Шевченко в Тамбовской области находится с трехдневным визитом. Накануне он посетил избирательные участки региона в Первомайском и Староюрьевском районах, где выбирали депутата Тамбовской областной думы. Как отметил член ЦИК России, выборы на Тамбовщине прошли на высоком организационном уровне, без нарушений. На 45 избирательных участках работали около 220 наблюдателей. Явка составила около 35,5 процента.

Кроме того, Евгению Шевченко поделился позитивными впечатлениями о районах, в которых он побывал. Гость отметил современный Дом культуры, построенный в Первомайском районе. А в Староюрьевском его очаровали три избирательницы-долгожительницы, общий возраст которых составил 275 лет.

Член ЦИК России рассказал губернатору Александру Никитину о новшествах, которые в ближайшее время планируется внедрить в избирательный процесс. Речь, в частности, идет о создании цифровых избирательных участков и дистанционном голосовании.

В свою очередь, Александр Никитин заявил, что регион готов участвовать во всех экспериментах, внедрять все новые подходы. Тамбовщина является одним из передовиков в процессах цифровизации разных отраслей хозяйства. Кроме того, регион был пионером и в применении цифровых технологий на выборах. Так, в апреле 2017 года на выборных кампаниях в Тамбовском районе впервые в тестовом режиме была апробирована технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

«Уверен, мы сможем обеспечить удобство и достоверность избирательного процесса», — отметил губернатор.

Выборы, состоявшиеся 26 мая, были самыми крупными для региона в этом году. В них было задействовано около 33 тыс. избирателей.