Политолог усмотрел в Литве возврат эры консерваторов и социал-демократов

Вильнюс, , 17:51 — REGNUM Больших сюрпризов на президентских выборах в Литве не случилось, если не считать неожиданно крупный перевес победившего Гитанаса Науседы над Ингридой Шимоните, но результаты выборов в Европарламент демонстрируют признаки возврата классической эры противостояния консерваторов и социал-демократов, то есть победу устоявшейся почти за 30 лет элиты над любыми новичками. Об этом сегодня, 27 мая, на пресс-конференции по итогам выборов рассуждал руководитель Института международных отношений Вильнюсского университета Рамунас Вилпишаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Говоря о выборах в Европейский парламент, больших сюрпризов также нет, победили те партии, которым победы и прогнозировались, но небольшой неожиданностью стало то, что социал-демократы, оставаясь вторыми, выступили относительно хорошо. Остаётся вопросом, так ли хорошо они выступят на выборах в Сейм», — говорил политолог.

Правящие в настоящий момент крестьяне-зелёные оказались третьими. Отметим, что в Литве за редким исключением основное политическое противостояние происходит между консерваторами и социал-демократами. Как только любая новая сила, будь то Партия труда Виктора Успасских или Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунаса Карбаускиса, теснили эти две силы, на неё сразу обрушивались как консерваторы, так и социал-демократы, планомерно выдавливая эту несистемную новую силу с литовского политического олимпа.

Напомним, что из 11 мест в Европарламент консерваторы получили три, а социал-демократы два. Двумя местами заручились и крестьяне-зелёные, но их отставание от социал-демократов в процентном соотношении — значительное. Остальные партии получили по одному креслу.

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