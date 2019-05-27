Рада ждет от Зеленского проект закона об импичменте

Киев, , 17:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроекты об импичменте президента, создании временных следственных комиссий Верховной рады и отмене депутатской неприкосновенности, если они будут отвечать украинской конституции. Об этом 27 мая заявил на брифинге в парламенте представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«Если процедура импичмента будет соответствовать тем требованиям, которые установлены в конституции, если она будет отвечать качеству проекта. Вы знаете, у нас бывает так, что подается законопроект, но он получает несколько негативных отзывов от всех экспертов. Но он все равно с целью революционной целесообразности проталкивается. Такого больше не будет. Нужно пройти все процедуры, все согласования, не «кнопкодавное» голосование. Тогда Владимир Александрович с удовольствием будет подписывать эти законопроекты», — сказал Стефанчук.

По его словам, у президента Зеленского есть свой законопроект об импичменте президента.

«Законопроект уже готов. Будет ли он вноситься, я думаю, мы об этом узнаем», — добавил Стефанчук.

В свою очередь, 27 мая на согласительном заседании комитета Верховной рады спикер парламента Андрей Парубий призвал президента Зеленского в течение трех дней внести на рассмотрение парламента свой проект закона об импичменте президента.

Как сообщалось, ранее Зеленский обещал принять закон об импичменте президента и снять неприкосновенность со всех чиновников и госслужащих. 22 мая замглавы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президентский законопроект об импичменте главы государства и о снятии неприкосновенности с народных депутатов готов к внесению в Раду.

«Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета — эти законопроекты готовы к внесению… Законопроект о неприкосновенности есть сегодня в парламенте. Он готов ко второму чтению. Парламент мог бы проголосовать, но парламент избегает этого», — заверил Рябошапка.