Экс-сенатор Липецкой области Ираида Тихонова стала омбудсменом

Липецк, , 17:15 — REGNUM Уполномоченным по правам человека в Липецкой области назначена бывший член Совета Федерации Ираида Тихонова. Как сообщила 27 мая пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ, кандидатуру нового липецкого омбудсмена согласовала Татьяна Москалькова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Липецкого областного совета 11 апреля выбрали экс-сенатора Ираиду Тихонову уполномоченным по правам человека в Липецкой области. Её кандидатуру на эту должность выдвинул врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее Ираида Тихонова представляла исполнительный орган государственной власти Липецкой области в Совете Федерации. На пост она была назначена в 2014 году. В ноябре 2018 года Тихонова покинула Совет Федерации, досрочно сложив полномочия. Её место занял бывший губернатор Липецкой области Олег Королёв, ушедший в отставку в октябре 2018 года.

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