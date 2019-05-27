Вице-мэром Воронежа стал экс-директор фонда капремонта

Воронеж, , 17:06 — REGNUM Заместителем главы администрации Воронежа по градостроительству стал бывший директор регионального Фонда капремонта Владимир Левцев. Глава Воронежа Вадим Кстенин представил своего нового зама 27 мая на внутреннем рабочем совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Сейчас мы реализуем беспрецедентный объем социального строительства и приступаем к крупным проектам благоустройства общественных пространств. Это огромный фронт работ. Я жду от вас на первом этапе быстрого включения во все эти процессы, жёсткого контроля над деятельностью подрядных организаций», — сказал Кстенин, обращаясь к Левцеву.

Он также напомнил о том, что под контролем чиновника должен находиться и процесс разработки нового Генплана развития города.

Владимир Левцев — уроженец Ставропольского края. В 1996 году окончил Воронежское высшее военное авиационное училище по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». После службы в вооруженных силах занимал пост замдиректора МУП «Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Левобережного района», работал в управе Левобережного района, директором ГУП ВО «Облкоммунсервис», директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Прежний вице-мэр по градостроительству Виктор Владимиров покинул пост в апреле 2019 года, не проработав в должности и года.

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