Праймериз «Единой России» в Кабардино-Балкарии прошли при высокой явке

Нальчик, , 16:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 26 мая прошли праймериз «Единой России». Жители региона проголосовали за претендентов для последующего выдвижения их кандидатами от партии на выборах в депутаты республиканского парламента шестого созыва. В предварительном голосовании приняли участие 64 819 человек или 12,17% всех избирателей региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Для голосования с 08:00 до 20:00 был открыт 71 участок, в том числе 20 на территории городского округа Нальчик. На одном из них принял участие в предварительном голосовании врио главы КБР Казбек Коков. Стоит отметить, что явка избирателей в Кабардино-Балкарии превысила среднероссийский показатель, который составил около 9,35%.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года жители Кабардино-Балкарии будут выбирать депутатов в парламент региона шестого созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, активнее всех голосовали избиратели Тувы (19,57%), Карачаево-Черкесии (18,22%), Северной Осетии (14,29%). Итоги предварительного голосования будут подведены на заседании президиума генерального совета партии 30 мая.