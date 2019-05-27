Понедельник, 27 Мая 2019 года
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ИГ* взяло ответственность за теракт в столице Бангладеш

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дакка, 27 мая 2019, 16:47 — REGNUM  Ответственность за теракт в столице Бангладеш взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 мая перелает агентство Associated Press.

Полиция Бангладеш пока не подтверждает, что за взрывом в Дакке стоит ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В воскресенье 26 мая в результате взрыва в районе Малибага в Дакке пострадали три человека, в том числе сотрудник полиции. Бомба была заложена террористами в фургоне.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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