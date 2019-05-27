Чиновник, напавший на журналиста ВГТРК, исключён из «Единой России»

Москва, , 16:31 — REGNUM Президиум генерального совета партии «Единая Россия» решил исключить из политической организации главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева и инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба «Единой России».

Напомним, что накануне Зайцев буквально напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» (входит в холдинг ВГТРК) Ивана Литомина. Известно, что Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, которые пострадали от пожаров ещё четыре года назад, до сих пор живут в нечеловеческих условиях. После этого глава района напал на журналиста и повалил его на пол.

Примечательно, что заместитель Зайцева, вместо того, чтобы остановить неадекватное поведение своего начальника, бросился закрывать руками видеокамеру съемочной группы.

В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело.

Сегодня на заседании президиума госсовета «Единой России» было решено исключить Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета.

«Также президиум генсовета передал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России», рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями», — сказано в сообщении.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак назвал поведение Зайцева «белой чиновничьей горячкой» и подчеркнул, что таким людям не место во власти.

«Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — сказал Турчак.