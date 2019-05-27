Назван победитель праймериз «Единой России» в Орловской области

Орел, , 16:20 — REGNUM Ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко стала победителем предварительного рейтингового голосования «Единой России» на определение кандидатуры на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ, состоявшегося 26 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения партии.

Всего было сформировано сформировано 142 счетных участка, в том числе 26 в городе Орле, шесть в Ливнах и четыре в Мценске. В общей сложности на голосование пришли 47,3 тысячи жителей региона — это около 10% от общего числа избирателей. 29 избирателей проголосовали через интернет.

По итогам праймериз победила ректор ОГУ им. И.С. Тургенева, депутат Орловского городского Совета народных депутатов Ольга Пилипенко, за которую проголосовали 47 тыс. 320 избирателей — 75,42% от общего числа участников голосования.

За директора орловского лицея №33 Наталью Зубцову было отдано — 16,8 тыс. голосов (26,83%), руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Егор Помелухо получил поддержку 8,9 тыс. человек (14,3%), директор ООО «СтройАктив» Дмитрий Ставцев — 5,8 тыс. голосов (9,36%). Советник директора ООО «Д.К.» Роман Истратов получил 3,4 тыс. голосов (5,44%), помощник депутата Госдумы Николая Земцова Алексей Сёмин набрал 2,9 тыс. голосов (4,72%).

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ от Орловской области были назначены после кончины Николая Ковалева в апреле этого года. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года — единый день голосования.

Добавим, что Ольгу Пилипенко после отвода с праймериз первого вице-спикера Орловского облсовета Михаила Вдовина называли наиболее вероятным победителем предварительного голосования.

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