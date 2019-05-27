В боях за Кафр-Набудех джихадисты потеряли свои «лучшие кадры»

Дамаск, , 16:18 — REGNUM «Одержимые пиаром командиры джихадистских группировок приняли решение обменять жизни своих бойцов на временную шумиху в СМИ. Так в 96-ти часовой мясорубке сирийской армии оказались лучшие силы исламистов». В таких выражениях проведен анализ боевых действий джихадистов в ходе боев за стратегический город Кафр-Набудех на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Muraselon.

Издание пишет, что наступление джихадистов с целью захвата Кафр-Набудеха, как и ожидалось, в конечном итоге провалилось. 26 мая сирийская армия отбила все позиции, которые она потеряла, отойдя на более защищенные позиции к юго-западу от города за 96 часов до этого.

При этом джихадисты никогда по-настоящему не контролировали город. 96-часовой визит боевиков в город был встречен лабиринтом мин, а также непрерывными авиаударами и обстрелами. Через три дня основной компонент боевиков, который «отбил» Кафр-Набудех, ушел, потеряв десятки убитых, оставив только небольшой арьергардный компонент, который был уничтожен, когда сирийская армия штурмовала город.

Издание отмечает отсутствие у полевых командиров боевиков какой-либо долгосрочной стратегии для правильного удержания города в сочетании с полным пренебрежением к жизням своих лучших бойцов, которые были брошены под каток сирийской армии, которая понимает достоинства мобильной оборонительной войны. Это также демонстрирует абсолютную некомпетентность и отсутствие самосохранения со стороны джихадистких сил.

Хотя нет универсального консенсуса в отношении того, какие потери в живой силе понесли исламисты в бессмысленном контрнаступлении 26 мая на Кафр-Набудех, взвешенная оценка показывает, что число погибших джихадистов составляет от 100 до 120 человек в течение 24 часов.

В настоящий момент, по мнению издания, сложилась ситуация, в которой у исламистов отсутствуют квалифицированные ударные силы для будущих наступательных действий, ощущается нехватка критически важных боеприпасов огневой поддержки — все они израсходованы в предыдущем наступлении. Кроме того, есть большой разрыв в их линиях обороны к югу от равнины Эль-Гааб.

Сирийская арабская армия тем временем готовится к следующему этапу наступления.