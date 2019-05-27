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Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Политика

Фактически внутрисетевого роуминга в России больше нет

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 27 мая 2019, 16:14 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации. Об этом Медведев объявил сегодня, 27 мая.

«Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства», — сказал глава российского правительства.

Он также подчеркнул, что практически все сотовые операторы России уже фактически отменили внутрисетевой роуминг и работают по новым стандартам. Это сделало поездки по стране гораздо удобнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба заявила, что крупнейшие сотовые операторы в России необоснованно завышают цены на внутрисетевой роуминг. Это фактически и означало требование его отмены, однако до его реальной отмены прошло ещё какое-то время. ФАС даже пришлось возбуждать антимонопольные дела в отношении операторов «большой тройки», чтобы побудить их отменить, наконец, внутрисетевой роуминг.

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