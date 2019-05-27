Владимир Волков привел в мэрию Ярославля чиновников-миллионеров

Ярославль, , 16:14 — REGNUM Лидером по доходам среди чиновников мэрии Ярославля стал директор департамента региональной безопасности Алексей Харьков, заработавший в 2018 году 32,6 млн рублей. Декларации о доходах муниципальных служащих опубликованы на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Харьков был назначен в ноябре 2018 года мэром Владимиром Волковым, до этого работал заместителем директора по безопасности в ОАО «ТГК-2», АО «Ярославльводоканал» и других организациях Ярославля. Где именно Харьков получил такой доход, не уточняется. В собственности у него есть автомобиль «Фольксваген Туарег».

На втором месте по доходам также приглашенный Волковым специалист — заместитель мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц. Асриянц, как сообщало ранее ИА REGNUM, также был назначен в конце 2018 года. Правда, мэрия города упорно опровергала факт назначения, называя его «советником мэра». Декларация расставила точки над «и»: Асриянц в 2018 году, действительно, работал заммэра, а мэрия Ярославля с неизвестной целью вводила общественность в заблуждение.

Александр Асриянц заработал в 2018 году 19,1 млн рублей. У него в собственности две квартиры и автомобили «Ауди А6» и «Форд Эксплорер». До назначения в мэрию Асриянц был индивидуальным предпринимателем, специализировался на юридических услугах.

Третьим по доходам является начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Кокурин. Он заработал 8,8 млн рублей. Кокурин был назначен еще в 2017 году при предыдущем мэре Владимире Слепцове. Вероятно, основная часть его дохода связана с продажей какого-либо имущества — Кокурин переехал в Ярославль из Подмосковья.

Доходы остальных чиновников мэрии вписываются в стандартные заработки муниципальных служащих. У заместителей мэра — около 1,5−1,9 млн рублей в год, у глав районных администраций — чуть больше 1 млн рублей.

Пока не опубликованы доходы чиновников, назначенных уже в 2019 году — Аллы Кибец, Рината Бадаева и других. Их заработки станут известны через год.

Почему в мэрию Ярославля идут работать люди, зарабатывавшие в коммерческих структурах на порядок больше, чем зарплаты муниципальных служащих, можно только догадываться.

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