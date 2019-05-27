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Польша может арендовать подлодки у Германии

Политика

План укрепления вооружённых сил страны предполагает развитие подводного флота

Варшава, 27 мая 2019, 16:13 — REGNUM  Как сообщает газета Rzeczpospolita, в Польше рассматривается вопрос об аренде у Германии трёх подводных лодок. Как указывает газета, если недавно повреждённая лодка германского ВМФ U-212 находится в лизинге, логичным было бы заключить аналогичное соглашение с Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) в Киле.

В феврале этого года министр национальной обороны Мариуш Блащак анонсировал последнюю версию плана технической модернизации вооруженных сил на 2017−2026 годы на 185 млрд злотых (примерно 48 млрд долларов), в рамках которой предусматривается укрепление Военно-морского флота.

После того, как в прошлом году в результате пожара была повреждена и подтоплена подводная лодка «Орел» класса 877Э «Варшавянка» (бывшая советская Б-351), в польском флоте остались только четыре устаревших немецких подлодки проекта 205, купленных после долгой эксплуатации в Норвегии.

Ранее сообщалось о планах покупки Польшей подводных лодок у Франции.

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Военно-морской флот
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