Тираж на украинском языке не рентабелен — газета «Сегодня»

Киев, , 16:05 — REGNUM Выпуск украиноязычного тиража крупнейшей украинской газеты «Сегодня» является нерентабельным, заявила главный редактор газеты Ольга Гук-Дремина, сообщило 27 мая информационное агентство «Украинские новости».

По её словам, ещё до принятия закона об украинизации, сотрудники газеты исследовали спрос на украиноязычную версию газеты.

«Выводы аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск этого тиража с учётом стоимости доставки и других издержек не покрывал затрат», — рассказала редактор.

Она отметила, что новый закон о тотальной украинизации предписывает издателям за свой счёт печатать тираж на украинском языке, который не будет куплен читателями.

«Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня ещё читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся», — заявила Гук-Дремина.

Редактор считает, что государство должно вкладывать деньги в развитие украинского языка, выделяя деньги на печать и распространение газет на украинском языке.

Напомним, закон о тотальной украинизации был принят Верховной радой в конце апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт Андрей Видишенко назвал принятый закон преступным, поскольку тот нарушает права граждан Украины и дискриминирует их по языковому признаку.

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