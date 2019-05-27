Скандал с «русским следом» не повлиял на результаты выборов в Австрии

Вена, , 16:02 — REGNUM «Австрия голосовала в это воскресенье, 26 мая, на выборах в Европарламент в тени тяжелого кризиса, вызванного коррупционным скандалом, затронувшим ультраправую партию (FPÖ) и приведшим к распаду коалиционного правительства, возглавляемого консерваторами (ÖVP) Себастьяна Курца, — пишет сегодня, 27 мая, испанское издание El Pais. — Избиратели отдали однозначную победу формированию канцлера — 34,9% голосов были за нее — что почти на 8% больше, чем в 2014 году, согласно прогнозам государственного австрийского телевидения».

Ультраправые же пережили лишь небольшой упадок популярности — и это через неделю после того, как ушел в отставку их (уже бывший) лидер и вице-канцлер, Хайнц-Кристиан Штрахе, главный герой видео, снятого скрытой камерой в июле 2017 года на Ибице. На записи бывший вице-канцлер предлагал обеспечить государственными контрактами мнимую племянницу российского олигарха в обмен на поддержку на выборах путем нелегального финансирования FPÖ и контроля над одним из самых влиятельных ежедневных изданий в стране.

По экспертным оценкам, австрийские националисты сохранили свое третье место и получили 17,2% голосов, что на 2,5% меньше, чем пять лет назад. Таким образом, местный электорат поддержал превосходство правых, достигнутое ими на выборах в октябре 2017 года.

Курц вышел из произошедшего победителем, а его партия улучшила свой результат — всего за день до того, как в парламенте должно было обсуждаться вынесение ему вотума недоверия в связи с кризисом, порожденным «делом Ибицы». Сотрудничество с радикалами не повредило никому из двух партнеров по правительству. «Мы были оптимистами, но результат оказался ошеломляющим», — сказал канцлер, празднуя победу за несколько часов до вынесения вердикта о его дальнейшей судьбе и всего через полтора года после прихода к власти в 31 год.

Результаты голосования оставили за социал-демократами второе место (23,4%, незначительная потеря популярности — 0,7%). Такой результат вызвал разочарование в рядах SPÖ, которая вчера вечером заявляла о намерении поддержать вотум недоверия Курцу, вынесенный небольшой партией защитников экологии Liste Jetzt (получившей 1,1% голосов).

Зеленые, покинувшие австрийский парламент в 2017 году, не набрав 5%, в это воскресенье оправились и получили 14%, почти соответствующие их результату пятилетней давности. Либералы из Neos с 8,7%, тоже практически повторили свой предыдущий показатель.

Австрия выбирала 18 членов Европейского парламента, напоминает El Pais. Австрийцы вернутся на избирательные участки уже в сентябре, чтобы проголосовать на досрочных выборах, объявленных Курцем в связи с распадом коалиции с ультраправыми. Хотя сегодня он мог покинуть пост канцлера, Курц начнет кампанию, опираясь на поддержку, полученную в это воскресенье.