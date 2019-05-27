Президент Казахстана поздравил премьер-министра Индии с переизбранием

Нур-Султан, , 16:04 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с переизбранием на пост главы правительства, сообщили 27 мая в пресс-службе главы Казахстана.

Токаев считает, что убедительная победа партии «Бхаратия Джаната» свидетельствует о доверии и широкой поддержке народа Индии. Президент Казахстана выразил готовность продолжить углубление двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Индии мира и процветания, а Нарендре Моди успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие парламентские выборы в Индии были проведены в семь этапов с 11 апреля по 19 мая 2019 года. 23 мая стали известны результаты выборов — победу одержала партия «Бхаратия Джаната».

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